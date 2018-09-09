Direksiyon başında baygınlık geçirdi, kazayı ambulansta öğrendi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'da, tansiyonunun düşmesi sonucu baygınlık geçiren Mensur Uğur'un (83) kontrolünden çıkan otomobil, yeşil alana savrulup, duvara çarptı. Yaralanan Uğur, gözlerini ambulansta açıp, kaza yaptığını sağlık ekibinden öğrendi. Kaza, öğle saatlerinde, İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde meydana geldi. Mensur Uğur, 16 KBD 48 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken tansiyonunun düşmesi sonucu baygınlık geçirdi. Uğur'un kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki yeşil alana savrulup, duvara çarparak, durdu. Kazada sürücü Uğur yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı sürücüyü ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sedyeyle ambulansa taşıdı. Ambulansta gözlerini açan Uğur, kaza geçirdiğini sağlık ekibinden öğrendi. Sağlık görevlilerine iyi olduğunu söyleyen Uğur, hastaneye gitmek istemediğini dile getirdi. Sağlık ekibinin ikna ettiği Mensur Uğur, hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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