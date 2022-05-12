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Direksiyon başında bayıldı, imdadına çevredekiler koştu

12.05.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Florida eyaletinde direksiyon başında fenalaşan kadın sürücünün imdadına başka bir araçtaki arkadaşı yetişti. Kadın sürücünün bayıldığını fark eden kişi, arabayı durdurmaya çalıştı. Diğer sürücülerden de yardım isteyen kişinin uğraşları sonucu olay kontrol altına alındı. Aracın durdurulma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ABD'nin Florida eyaletinde bir kadın, aracıyla seyir halindeyken baygınlık geçirdi. Kadının başka bir araçtaki iş arkadaşı, durumu fark ederek hemen yardıma koştu.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, arkadaşının yardımına koşan kadının hareket halindeki arabayı durdurmaya çalıştığı ve diğer sürücülerden de yardım istediği görülüyor. Saniyeler sonra diğer sürücüler de olaya müdahale ederek aracı durduruyor. İçlerinden birisi yolcu tarafındaki camı kırarak baygınlık geçiren kadına ulaşmaya çalışırken, kısa süre sonra kapıların açıldığı ve kadının tepki vermediği, aracın güvenli bir yere çekildiği kameraya yansıyor.

"KAPIYI AÇTIĞIMIZDA KADIN BAŞLANGIÇTA TEPKİ VERMEDİ"

Kadına yardım edenlerden ABD ordusunda görevli Juan Chavez, "Onun baygın olduğunu duyduğumda bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Camı açamadık, videoda birisinin camı açmaya çalıştığını görebilirsiniz ama benim arabamda camları kırmak için bir alet vardı. Kapıyı açtığımızda kadın başlangıçta tepki vermiyordu, daha sonra kendine geldi" ifadelerini kullandı.

Direksiyon başında fenalık geçiren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA

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