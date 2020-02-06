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Direksiyon başında cep telefonu kullanan otobüs şoförüne tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 11:30 | Son Güncelleme

Sansun'a gittiği öne sürülen şehirlerarası bir yolcu otobüsünde, şoförün direksiyonda uzun süre cep telefonu ile yazışması ve yanındaki muavinin cep telefonuyla görüşmesi, otobüste bulunan bir yolcu tarafından görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, polis ekipleri de sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
Samsun'a gitmekte olan ve içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu şehirlerarası otobüsü kullanan şoförün, direksiyon başında kulağında kulaklıkla cep telefonu ile sürekli yazışması, otobüsteki bir yolcu tarafından görüntülendi.

Otobüsün ön koltuklarında oturanların fark ettiği ve ‘kazaya davetiye çıkaran’ görüntüde, muavinin de cep telefonuyla konuşması da yolcu tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kural ihlali yapan şoförün uzun süre, bir eliyle direksiyonu tuttuğu, diğer eliyle ise telefonda yazıştığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, harekete geçen polis ekipleri de otobüs firması ve sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
otobüs şoförü Samsun sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
otobüslerde cep telefonu yasaklansın, biz kimsenin sohbetini dinlemek istemiyoruz, bazıları abartıyor. hele birde şoförün böyle yapması inanılır gibi değil
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