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  4. Direksiyon başında epilepsi krizi... Çöp konteynerine çarparak durmuş! Sürücü apar topar hastaneye kaldırıldı

Direksiyon başında epilepsi krizi... Çöp konteynerine çarparak durmuş! Sürücü apar topar hastaneye kaldırıldı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
13.11.2024 10:13
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, epilepsi krizi geçiren sürücünün kontrolündeki otomobil, karşı yöne geçip çöp konteynerine çarptı. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Direksiyon başında epilepsi krizi... Çöp konteynerine çarparak durmuş! Sürücü apar topar hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada epilepsi krizi geçiren sürücü yönetimindeki otomobil karşı yöne geçip çöp konteynerine çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

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KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Mert İ. (21) yönetimindeki 16 KLD 71 plakalı otomobil, sürücüsünün epilepsi krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı.

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ÇÖP KONTERNERİNE ÇARPARAK DURDU

Orta refüj üzerinden çıkıp karşı yöne geçen otomobil, çöp konteynerine çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
epilepsi Otomobil kaza
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