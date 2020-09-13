HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Direksiyon başında fenalaşan sürücü ölümden döndü

Direksiyon başında fenalaşan sürücü ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 13:47 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde direksiyon başında fenalaşan vatandaşın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak durabildi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde direksiyon başında fenalaşan vatandaşın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak durabildi. Yaşanan olay sırasında yolda ve kaldırımda yaya olmaması olası bir faciayı önledi.
Edinilen bilgilere göre, olay Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 FT 979 plakalı otomobili ile caddede seyir halinde olan Yakup K. bir anda direksiyon başında fenalaştı. Yakup I.’nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak durabildi. Yolda yaya ya da aracın olmaması olası bir faciayı önlerken, olayı gören vatandaşlar hemen Yakup I.’nın yardımına koştu. Yakup I.’nın baygın vaziyette olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yakup K., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yakup K.’nin akciğer kanseri nedeni ile tedavi gördüğü belirlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradıİstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Erzincan’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yasak kararıErzincan’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yasak kararı
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?
1/
En Çok Okunan Haberler
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Bakan Koca'dan şehirlerarası seyahat açıklaması
Bakan Koca'dan şehirlerarası seyahat açıklaması
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
Sütyensiz sokak tarzıyla dikkat çekti
Sütyensiz sokak tarzıyla dikkat çekti
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
İlginizi Çekebilir
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Ankara'da inanılmaz görüntüler! 'Korkunç...'
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Diğer Haberler
'E-Scooter Yönetmeliği'nde ilk adım atıldı
Scooter kullananlar dikkat! Düzenlemenin detayları belli oldu
Erzincan’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı (Hangi saatlerde yasak?)
Erzincan’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yasak kararı
Uzman isimden kritik uyarı! 'Türkiye'de toz taşınımı hafta boyunca devam edecek'
Uzman isimden kritik uyarı! 'Hafta boyunca devam edecek'
İngiltere Türkiye uçağında ‘ırkçılık’ kavgası!
İngiltere Türkiye uçağında ‘ırkçılık’ kavgası!
Bebek'te eğlence mekanında sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
Bebek'te eğlence mekanında 'pes' dedirten görüntüler
KKTC'de koronavirüs tespit edilen vekilin sağlık durumu ağırlaştı! Türkiye'ye getirildi
Durumu ağırlaştı, Türkiye'ye getirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.