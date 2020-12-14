Direksiyon başında fenalaşan sürücü yayaya çarptı

Trabzon’da direksiyon başında fenalaşan sürücü kaldırıma çıkarak bir kişinin yaralanmasına neden oldu.

Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi’nde meydana gelen kazada, E.K. yönetimindeki dolmuş aracı, sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı.

Yaklaşık 100 metre kadar sürüklenen dolmuş aracı Mehmet Berber’e çarparak yaralanmasına neden olurken, araç daha sonra otoparkta bulunan diğer araçlara çarparak durabildi.

Kazada yaralanan Mehmet Berber ile araç sürücüsü hastanede tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor.



