Direksiyon başında fenalaştı: 2 yaralı

Malatya’da direksiyon başında fenalaşan sürücü önce 2 araca ardında da çöp konteynerine çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recai Kutan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ö.F.D. idaresindeki 34 ANJ 27 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon başında fenalaşınca önce yol kenarında park halinde olan 2 araca, ardından da çöp konteynerine çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü ile birlikte park halinde olan araçlardan birinde yolcu olarak bulunan bir kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.



