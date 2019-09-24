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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 19:20 | Son Güncelleme

Otomobiliyle Esenyurt'tan Avcılar yönüne ilerlerken kalp krizi geçiren bir kişi, direksiyon hakimiyetini kaybedip ağaca çarptı

İSTANBUL (AA) - Otomobiliyle Esenyurt'tan Avcılar yönüne ilerlerken kalp krizi geçiren bir kişi, direksiyon hakimiyetini kaybedip ağaca çarparak ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda 34 RR 3807 plakalı otomobiliyle Avcılar yönüne seyreden Erşan Osman Bedi (60), Firüzköy mevkisinde fenalaştı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Bedi, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada Bedi ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bedi, hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Kaza

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