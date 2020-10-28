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Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 10:15 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü, direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinden Çerkezköy ilçesine doğru otomobil ile seyir halinde olan 80 yaşındaki Mecit Mutlu, aniden kalp krizi geçirdi.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü, direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinden Çerkezköy ilçesine doğru otomobil ile seyir halinde olan 80 yaşındaki Mecit Mutlu, aniden kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Çevreden kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün öldüğünü belirledi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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