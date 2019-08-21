Direksiyon başında kalp krizi geçiren elektrikçi, 4 gün sonra öldü

Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, direksiyon başında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaptığı kazada ağır yaralanan oto elektrikçi Serdar Yörükoğlu (38), hastanedeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, cumartesi günü saat 09.30 sıralarında, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Kurtuluş Mahallesi'nde oturan Serdar Yörükoğlu, pazara gitmek için 09 F 8614 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Yörükoğlu, İnönü Caddesi'ne geldiği sırada, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Yörükoğlu'nun kontrolünden çıkan otomobil, refüjü aşıp, karşı şeride geçti ve yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan Yörükoğlu, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kuyucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yörükoğlu, buradan da Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Serdar Yörükoğlu, dün öğle saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Serdar Yörükoğlu'nun evli ve 1 çocuk babası olduğu, eşinin ise 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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