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Direksiyon başında kalp krizi geçiren kadının kaza anı kamerada

05.02.2021 15:08 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Tarsus ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren kadın sürücünün kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren kadın sürücünün kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şehitishak Mahallesi 3312. Sokak’ta meydana gelen kazada Ayşen Süren (47) kullandığı 33 RH 646 plakalı otomobil ile seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Süren’in aracı, yaya Uğur Özcan ve Gülnaz Özcan’a çarpıp elektrik direğine vurarak durabildi. Otomobil sürücüsü Ayşen Süren, çocukları Hilal, Bilge ve Gülsuna Süren ile yaya Uğur Özcan ve Gülnaz Özcan yaralandı. İlçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Ayşen Süren hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

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