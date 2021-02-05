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  4. Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

05.02.2021 13:02 | Son Güncelleme:
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Mersin’in Tarsus ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren kadın sürücü kaza yaptı, 1 kişi öldü, 5 yaralandı.Alınan bilgiye göre, Şehitishak Mahallesi 3312 Sokak’ta meydana gelen kazada Ayşen Süren (45) kullandığı 33 RH 646 plakalı otomobil ile seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren kadın sürücü kaza yaptı, 1 kişi öldü, 5 yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şehitishak Mahallesi 3312 Sokak’ta meydana gelen kazada Ayşen Süren (45) kullandığı 33 RH 646 plakalı otomobil ile seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Ayşe Süren aracıyla kaldırıma çıkıp yaya Uğur Özcan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye çarptı. Otomobil sürücüsü Ayşen Süren, çocukları Hilal, Bilge ve Gültuna Süren, yaya Uğur Özcan ve ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.
İlçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Ayşen Süren hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

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