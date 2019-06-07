HABER

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kazada hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 10:07 | Son Güncelleme

100 karayolunda direksiyon başında kalp krizi geçiren 69 yaşındaki sürücü, park halindeki otobüse arkadan çarparak hayatını kaybetti.Kaza, saat 08.30 sıralarında İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle mevkii D-100 karayolu üzerinde meydana geldi.

100 karayolunda direksiyon başında kalp krizi geçiren 69 yaşındaki sürücü, park halindeki otobüse arkadan çarparak hayatını kaybetti.
Kaza, saat 08.30 sıralarında İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle mevkii D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 ACR 774 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Yakup Çevik(69), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kriz sırasında sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, Yeni Mahalle mevkiinde durakta işçileri indiren bir Hikmet A. idaresindeki 41 P 0100 plakalı servis otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle büyük hasar gören otomobilin sürücüsü Çevik, araç içinde sıkıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin de yardımıyla araçtan çıkarılan sürücünün kalbinin durduğu tespit edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince uzun süre hayata döndürmek için kalp masajı yapılan sürücü, kaldırıldığı Seka Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
Oğlunu gören baba intihardan vazgeçtiOğlunu gören baba intihardan vazgeçti
Yol kenarında ölü bulundu, otobüs çarptığı ortaya çıktıYol kenarında ölü bulundu, otobüs çarptığı ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Ünlü basketbolcuyla aşk yaşıyor!

Son hali yine olay oldu! Ne yaptın Ceylan?

Son hali yine olay oldu! Ne yaptın Ceylan?

ABD'den S-400 açıklaması!

ABD'den S-400 açıklaması!

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da çarptığı şahsın öldüğünü haberlerden öğrenen sürücü teslim oldu

Haberlerden öğrendi, teslim oldu

Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Yer: Adana! Dehşetin izi

Şanlıurfa'da biçerdöveri tamir etmek isteyen genç içine düşerek can verdi

Şanlıurfa'da korkunç ölüm!

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Nişanlısından ayrılan kadın gölde intihar girişiminde bulundu

Korku dolu anlar! Kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.