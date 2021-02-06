Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde dün direksiyon başında kalp krizi geçiren kadın sürücünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kazada sürücü kadın hayatını kaybederken 2’si yaya olan 5 kişi yaralanmıştı. Yaya olarak ekmek almaya giden Uğur Özcan (72) ve kızı Gülnaz Özcan (36) 33 RH 646 plakalı otomobil sürücüsü Ayşen Süren kullandığı araç altında kaldı. Otomobil sürücüsü Ayşen Süren ile yaya olarak araç altında kalan Uğur Özcan hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Uğur Özcan kurtarılamadı.

Kazada ölenlerin sayısı 2 oldu.

