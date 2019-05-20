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Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün yaptığı kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 09:12 | Son Güncelleme

Çatalca’da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, üzerinde traktör bulunan bir çekiciye çarparak durabildi.

Çatalca’da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, üzerinde traktör bulunan bir çekiciye çarparak durabildi. Olası bir faciadan dönülen kazada 2 kişi yaralanırken kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaza, Çatalca-İstanbul D-569 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Çatalca istikametine giden A.T aracıyla seyir halindeyken Ferhatpaşa mevkiinde kalp krizi geçirdi. Aracının direksiyon hakimiyetin kaybeden sürücü, o sırada sağ şeritte seyir halinde olan oto kurtarıcı aracına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle oto kurtarıcının üzerinde bulunan traktörde yola devrildi. Oto kurtarıcı aracının sürücüsü ve yanındaki arkadaşı kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, diğer sürücü aracının içinde yardım bekledi.
Kaza anı güvenlik kamerasında
Vatandaşlar tarafından aracın içerisinden çıkarılan A.T’nin kalp krizi geçirdiği anlaşılınca sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri A.T’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulans ile Çatalca Devlet Hastanesine götürülen sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle İstanbul-Çatalca yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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