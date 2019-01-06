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Direksiyon başında kalp krizi geçiren yolcu otobüsünün sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 11:01 | Son Güncelleme

Direksiyon başında kalp krizi geçiren yolcu otobüsünün sürücüsü öldü

Aydın'ın Söke ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren yolcu otobüsünün sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Dizman (60), 34 EG 5051 plakalı yolcu otobüsü ile Söke-Didim kara yolu Yenidoğan Mahallesi'nde seyir halindeyken direksiyon başında fenalaştı.

Otobüsün yoldan çıktığını fark eden bir yolcu hemen müdahale ederek aracı durdurdu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dizman'ın geçirdiği kalp krizinden öldüğü öğrenildi.

Yolcular, başka bir otobüsle yola devam etti.

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Abdullah Dizman kalp krizi OTOBÜS şoför yolcu

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