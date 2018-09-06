HABER

Direksiyon başında kalp krizi geçirip öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 17:41 | Son Güncelleme

BOLU'da, otomobiliyle seyir halindeyken, kalp krizi geçirmesi sonucu 2 otomobile çarpan Mustafa Canatan (51), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  Olay, Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesi üzerinde bulunan özel hastanenin önünde meydana geldi.

Direksiyon başında kalp krizi geçirip öldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, otomobiliyle seyir halindeyken, kalp krizi geçirmesi sonucu 2 otomobile çarpan Mustafa Canatan (51), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesi üzerinde bulunan özel hastanenin önünde meydana geldi. Mustafa Canatan, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Canatan, önce önündeki Bayram Uslu'nun kullandığı 14 EV 814 plakalı otomobile ardından park halindeki 14 HB 174 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Canatan'ı otomobilde hareketsiz buldu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Canatan, ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Mustafa Canatan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI

Direksiyon başında kalp krizi geçirip öldüDireksiyon başında kalp krizi geçirip öldü

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Tarlada kurumaya bırakılan 37 kilo 250 gram esrarı jandarma bulduTarlada kurumaya bırakılan 37 kilo 250 gram esrarı jandarma buldu
Ailesinin terk ettiği öne sürülen genç intihar ettiAilesinin terk ettiği öne sürülen genç intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

TÜİK verileri şaşırtmıştı! Kırşehir nüfusunun neden birden arttığı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İcra memurları tarafından babasından alınan kız için karar verildi

İcra memurları tarafından babasından alınan kız için karar verildi

Braun ve Burcu Biricik Ev Sahipliğinde Yaza Veda Partisi Düzenlendi

Braun ve Burcu Biricik Ev Sahipliğinde Yaza Veda Partisi Düzenlendi

Denizli'nin Bekilli ilçesinde korkunç olay! 18 günlük eşini bu sözler yüzünden öldürmüş

Denizli'nin Bekilli ilçesinde korkunç olay! 18 günlük eşini bu sözler yüzünden öldürmüş

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.