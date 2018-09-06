Direksiyon başında kalp krizi geçirip öldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, otomobiliyle seyir halindeyken, kalp krizi geçirmesi sonucu 2 otomobile çarpan Mustafa Canatan (51), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesi üzerinde bulunan özel hastanenin önünde meydana geldi. Mustafa Canatan, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Canatan, önce önündeki Bayram Uslu'nun kullandığı 14 EV 814 plakalı otomobile ardından park halindeki 14 HB 174 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Canatan'ı otomobilde hareketsiz buldu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Canatan, ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Mustafa Canatan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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