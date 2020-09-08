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Direksiyon başında kalp krizi geçirip yoldan çıkan sürücü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 10:24 | Son Güncelleme

Isparta’da yüksek ateş şikayetiyle rahatsızlanan ve aracıyla hastaneye gitmek üzere yola çıkan adam, yolda kalp krizi geçirdi.

Isparta’da yüksek ateş şikayetiyle rahatsızlanan ve aracıyla hastaneye gitmek üzere yola çıkan adam, yolda kalp krizi geçirdi. Krizin etkisiyle yoldan çıkıp bir evin bahçesine girerek durabilen adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza, bugün 02.30 sıralarında İstanbul yolu 102 cadde üzerinde meydana geldi. Barış Sun, evde yüksek ateş şikayeti yaşayınca eşi ile birlikte hastaneye gitmek üzere yola çıktı. 32 DG 199 plakalı aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren ve direksiyonun üzerine kapanıp aracın kontrolünü kaybeden Barış Sun, aracıyla bir evin bahçesine girerek durabildi. Araçta bulunan ve kazayı yara almadan atlatan eşinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrolde Barış Sun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti için morga kaldırıldı.

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