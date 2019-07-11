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Direksiyon başında kanlı infaza müebbet hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 16:47 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir kişinin aracının direksiyon başında tabancayla öldürülmesi olayıyla ilgili açılan davada, iki sanıktan birine müebbet hapis cezası verildi.1.

Eskişehir’de bir kişinin aracının direksiyon başında tabancayla öldürülmesi olayıyla ilgili açılan davada, iki sanıktan birine müebbet hapis cezası verildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Cevat Kılıç (43), tutuksuz sanık Yasin Kılıç (34) ile taraf avukatları hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanıklardan Cevat Kılıç, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Olay günü maktul Mustafa Ulusoy ile görüşeceklerini, ancak bu kişinin buluşmaya gelmediği yönündeki ifadesini tekrar eden Kılıç, "Bir önceki duruşmada da söylemiştim. Ben Mustafa ile buluşup Bilecik Bozüyük’e kokoreç yemeye gidecektim. Bursa yolunda buluşacaktık. Gelmedi. Ben de eve gittim. Ertesi gün Mustafa’nın kaybolduğunu ve ulaşamadıklarını söylediler. Dükkanına gittim. Sonradan öldüğünü öğrendim. Benim cinayetle hiçbir alakam yok” ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanıklardan tutuklu Cevat Kılıç’a "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verirken, tutuksuz sanık Yasin Kılıç’ın ise beraatına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Eskişehir’de geçen yıl Kasım ayında Akarbaşı Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncay Güngör Caddesi’nde büfe işleten ve iki gün boyunca aranan Mustafa Ulusoy (38), Yukarı Söğütönü Mahallesi’ndeki boş bir tarlada aracında ölü bulunmuştu. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ensesinden tabancayla ateş edilerek iki kurşunla öldürüldüğü belirlenen Ulusoy’un katil zanlısı olarak Cevat Kılıç ile akrabası Yasin Kılıç’ı gözaltına almıştı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Cevat Kılıç tutuklanmış, Yasin Kılıç ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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