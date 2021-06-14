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Direksiyon başında kriz geçiren epilepsi hastası hayatını kaybetti

14.06.2021 01:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Fatih Geyik (40) direksiyon başında epilepsi krizi geçirince otomobille duvara çarptı. Ağır yaralanan Fatih Geyik yaşamını yitirdi.

Direksiyon başında kriz geçiren epilepsi hastası hayatını kaybetti

Kaza öğle saatlerinde, Darıca Nenehatun Mahallesi Battal Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Epilepsi hastası olduğu için araç kullanması yasak olan Fatih Geyik, özel bir sürücü kursuna ait otomobili bir işi için kısa süreliğine ödünç alarak direksiyon başına geçti.

Fatih Geyik direksiyon başında epilepsi krizi geçirince otomobil ile duvara çarptı. Ağır yaralanan Fatih Geyik kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

"2-3 AYDAN BU YANA SAĞLIK DURUMU İYİYDİ"

Fatih Geyik’in ağabeyi Zikrullah Geyik, kardeşinin epilepsi hastası olması nedeniyle araç kullanmasının yasak olduğunu söyleyerek, "Aslında 2-3 aydan bu yana sağlık durumu iyiydi, kendisini iyi hissediyordu, sanırım bu nedenle kendine güven gelmiş ki bir işi gereği kısa süreliğine aracı emaneten almış. Direksiyon başındayken nöbet geçirince gaz pedalındaki ayağı kilitlenmiş ve bu nedenle de araç süratlenmiş. Kontrolü kaybolan araç kavşakta yolun karşısına geçerek tümsekten zıplamış ve duvara çarpmış. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.” dedi.

Soruşturma başlatırken, Fatih Geyik’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. (DHA)

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