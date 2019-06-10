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Direksiyon başında nöbet geçiren sürücü bariyerlere çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 11:00 | Son Güncelleme

Kocaeli D100 karayolunda epilepsi nöbeti geçiren sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

Direksiyon başında nöbet geçiren sürücü bariyerlere çarptı

Kocaeli D100 karayolunda epilepsi nöbeti geçiren sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. 2 kişinin yaralandığı kazada, nöbetin ve kazanın şokunu atlatamayan sürücü sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.
Kaza, Körfez ilçesi D100 karayolu Yeniyalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin K. idaresindeki 41 ABN 065 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün epilepsi nöbeti geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü Emin K. ve ismi henüz öğrenilemeyen annesi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Geçirdiği nöbetin ve kazanın şokunu atlatamayan sürücü ise sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Direksiyon başında nöbet geçiren sürücü bariyerlere çarptı

Direksiyon başında nöbet geçiren sürücü bariyerlere çarptı

Direksiyon başında nöbet geçiren sürücü bariyerlere çarptı

Direksiyon başında nöbet geçiren sürücü bariyerlere çarptı

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