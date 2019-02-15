Direksiyon başında okey oynayan sürücüye 343 lira para cezası

Adana’da direksiyon başında okey oynarken bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen özel halk otobüsü şoförüne 343 lira para cezası, 30 ceza puanı verilirken, hakkında da adli işlem başlatıldı.

Adana’da özel halk otobüsü sürücüsü Orhan Can (34) seyir halindeyken yolcularını canını hiçe sayarak cep telefonunda okey oynadı. Bu sırada bir yolcu da cep telefonu kamerasıyla okey oynayan otobüs şoförünü görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından trafik polisleri sürücünün izini sürmeye başladı. Sivil trafik polisleri D-400 karayolu Dörtyol kavşağı civarında bulunan duraklarda otobüsleri tek tek incelemeye aldı. Yapılan incelemede toplu taşıma aracı ve sürücüsü bulundu.

Polis sürücüye trafik kurallarına uymamaktan 108 lira para cezası ve 20 ceza puanı, seyir halindeyken telefon ile oynama suçundan 235 lira ve 10 ceza puanı cezaları verdi. Ayrıca sürücü 100. Yıl Polis Merkezine teslim edilerek hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma, araçları tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etme suçundan hakkında işlem başlatıldı.

