Direksiyon başında öldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, otomobilinin direksiyonunda kalp krizi geçiren Hasan İlin (48), hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşını görmek için Gökçeler Mahallesi'ne giden Hasan İlin, yanlış yola girip, adres sormak için bir evin önünde durdu. Adresi aldıktan sonra otomobiline binen İlin, direksiyon başında bir anda fenalaştı. Adres sorduğu kişilerin durumu 112 Acil Servis'e bildirmesinin ardından bölgeye ambulans sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, direksiyon başında fenalaşan İlin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kalp krizi geçirdiği belirlenen İlin'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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