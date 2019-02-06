HABER

Direksiyon başında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 23:15 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde otomobil içerisinde hareketsiz bulunan Mehmet Durmuş (60), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Direksiyon başında ölü bulundu

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesinde otomobil içerisinde hareketsiz bulunan Mehmet Durmuş (60), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Durmuş'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.
Olay, saat 20.15 sıralarında Ereğli ilçesi Eti Mahallesi meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından 42 E 8889 plakalı park halindeki otomobilde hareketsiz şekilde yatan bir kişinin olduğunu fark etmesi üzerine sağlık görevlilerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri isminin Mehmet Durmuş olduğu belirlenen kişiyi ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Durmuş burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Durmuş'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızı Neymar'ın partisine damga vuran Türk kızı
Samsun'da alkol alan grup arasında silahlı kavga: 1 yaralıSamsun'da alkol alan grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Önce kavga ettiler, sonra pansiyonu yaktılarÖnce kavga ettiler, sonra pansiyonu yaktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.