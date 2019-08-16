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Direksiyon başında rahatsızlanan sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 18:29 | Son Güncelleme

Karaman’da direksiyon başında rahatsızlanan sürücünün kullandığı otomobil park halindeki araca çarparak durabildi.

Karaman’da direksiyon başında rahatsızlanan sürücünün kullandığı otomobil park halindeki araca çarparak durabildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.30 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 66 yaşındaki Duran E., kullandığı 70 EA 919 plakalı otomobil sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine park halindeki otomobile çarparak durabildi. Duran E.’nin direksiyon başında baygın halde olduğunu gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sürücü ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücünün kalp krizi geçirmesi üzerine hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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