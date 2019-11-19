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Direksiyon başında uyudu, aydınlatma direğine çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 16:28 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, direksiyon başında uyuyan Mutlu U. (41) otomobiliyle aydınlatma direğini çarptı. Direğin devrildiği kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza,15 Kasım Cuma günü saat 05.00 sıralarında, Pazaryeri Mahallesi Patlangıç- Ölüdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Mutlu U., 35 KF 8314 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, direksiyon başında uyuya kaldı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp, durdu.

Çarpmanın şiddetiyle aydınlatma direği devrilirken, aniden kendine gelen sürücü şaşkına döndü. Mutlu U., kazayı yara almadan atlatırken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye güvenlik kamerası

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