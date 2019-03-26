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Direksiyon başında uyuklayan sürücüleri uyandıracak sistem

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 13:14 | Son Güncelleme

YOZGAT'ta, ortaokul öğrencisi Ali Şamil Akgül (11), sürücülerin direksiyon başında uyuklama ihtimaline karşı sensörlü nabız ölçer ve uyarı sistemi geliştirdi.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - YOZGAT'ta, ortaokul öğrencisi Ali Şamil Akgül (11), sürücülerin direksiyon başında uyuklama ihtimaline karşı sensörlü nabız ölçer ve uyarı sistemi geliştirdi. Direksiyona yerleştirilen sistemle nabzı düşerek, uyuklayan sürücülerin ses ve ışıkla uyarılıp, olası kazaların önlenmesi hedefleniyor. Kayseri'de, 'TÜBİTAK 13'üncü Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması' düzenlendi. Cuma günü sonuçlanacak yarışmaya fizik dalında katılan, Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim Sanat Merkezi Ortaokulu'nun öğrencisi Ali Şamil Akgül'ün yaptığı çalışma dikkat çekti. Televizyonda izlediği ölümlü trafik kazalarından etkilenen Akgül, proje danışman öğretmeni Figen Kasap ile 'Nabzını direksiyonda, hayatını güvende tut' projesini geliştirdi. Akgül'ün öğretmeniyle geliştirdiği sensörlü nabız ölçer ve uyarı sistemi, yarışmada ilgi çekti. Direksiyona yerleştirilen sistem, direksiyon başında nabzı düşerek, uyuklayan sürücüleri ses ve ışıkla uyarıyor. Sistemle olası kazaların önlenmesi hedefleniyor. 'UYKU SEBEPLİ KAZALARIN AZALTILMASI SAĞLANACAK' Ali Şamil Akgül, projesiyle nabzın ölçülebildiğini belirterek, "Projeyi yapmaktaki amacımız; araba sürerken, direksiyon başında nabzı düşerek, uyuyan kişilerin tespit edilip, anında ses ve ışıkla uyarılması ve sürücünün uyumasının engellenmesidir. Bunun için direksiyona yerleştirdiğimiz sensörlü nabız ölçer ve uyarı sistemi sayesinde araba kullanan sürücünün uyumasını engelleyerek, uyku sebepli kazaların azaltılmasını sağlayacak" diye konuştu. 'NABZI DÜŞÜNCE DEVREYE GİRİYOR' Sistemin direksiyona yerleştirildiğini dile getiren Ali Şamil Akgül, "Ortalama insan nabzı değerlerini tespit ettik. Bilgisayar sistemi üzerinden bir uyarı sistemi kodladık. Hazırladığımız uyarı sistemi araç ilk çalıştığında araba sürücüsünün nabzını ölçemeye başlıyor ve nabzı düşünce uyarı sistemimiz devreye girerek, sürücünün ani refleks vermeyeceği bir tonda ses çıkarıyor. Bu sayede sürücünün direksiyon başında uykuya dalması engelleniyor" dedi.

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