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Direksiyon başında uyumaya son

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 13:11 | Son Güncelleme

Televizyondan izlediği ölümlü trafik kazalarından etkilen ortaokul öğrencisi Ali Şamil Akgül, sürücülerin direksiyon başında uyuklama ihtimaline karşı sensörlü nabız ölçer ve uyarı sistemi geliştirdi.

Direksiyon başında uyumaya son

Televizyondan izlediği ölümlü trafik kazalarından etkilen ortaokul öğrencisi Ali Şamil Akgül, sürücülerin direksiyon başında uyuklama ihtimaline karşı sensörlü nabız ölçer ve uyarı sistemi geliştirdi. 11 yaşındaki öğrenci bu proje ile uyuklamaya bağlı yaşanacak trafik kazalarının önüne geçmeyi hedefliyor.
Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Ali Şamil Akgül, ’Nabzını direksiyonda, hayatını güvende tut’ projesi kapsamında sürücülerin direksiyon başında uyuklama ihtimaline karşı sensörlü nabız ölçer ve uyarı sistemi geliştirdi. Proje öğretmeni Figen Kasap öncülüğünde geliştirilen projede, direksiyona yerleştirilen sistemle nabzı düşen ve uyuklayan sürücüler, ses ve ışıkla uyarılacak bu sayede olası kazaların önüne geçilmiş olacak.
Proje hakkında açıklamalarda bulanan Ali Şamil Akgül, “Projemin amacı direksiyon başında nabzı düşerek uyuyan kişilerin tespit edilip anında ufak bir sesle uyanmasını sağlayarak araç sürücüsünün uyumasını engellemek. Ben haberlerde gördüm. Uyku ve kalp krizi nedenli trafik kazalarından dolayı bu projeyi yaptım. Projemde arduino ve nabız ölçer kullandım. Sistem ilk çalıştığında kişinin nabzını ölçmeye başlıyor. Kişinin nabzı düşüşte ya da artışta olursa uyarı sistemimiz devreye girerek kişinin uyumasını engellemiş oluyor. Bu sayede uyku sebepli kazaların azalmasını umuyoruz. Bu projede uyarı olarak ses ve ışık uyarısı yaptık. Ses uyarısını çok yüksek sesli yapmadık çünkü fazla ses olursa sürücü irkilip ani bir tepki verebilir ve bu da farklı türde kazalara sebep olabilir” dedi.
Proje öğretmeni Figen Kasap ise projenin isminin “Nabzını direksiyonda hayatını güvende tut” projesi olduğunu söyleyerek, “Bu proje kapsamında trafik kazalarının azalmasını amaçladık. Kalp krizi ve uykuya bağlı kazalar bu sistemle direksiyon başında azalacak. Bu sayede de ölümlü kazalar karşımıza çıkmayacak diye planladık. Burada arduino sistemini kullandık. Nabız ölçerde belirli aralık koyduk o aralığın altına düşünce ve üstüne çıkınca uyarı verecek. Bu uyarı sayesinde aracı kenara çekeceğiz ve bu sayede de kazaları önlemiş olacağız” şeklinde konuştu.

Direksiyon başında uyumaya son

Direksiyon başında uyumaya son

Direksiyon başında uyumaya son

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