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Direksiyon başındaki tır sürücüleri bayrama buruk girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 13:36 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı'nda direksiyon başında olan tır şoförleri, ailelerinden uzakta kaldıkları için hüzünlü - Tır şoförleri, yollarda ikram edecek şeker veya çikolata bulamadıklarında birbirlerine çay servisi yaparak bayramlaşıyor

EDİRNE (AA) - Ramazan Bayramı'na yollarda giren şoförleri, ailelerinden uzakta olmanın verdiği hüznü yaşıyor.

Bayramın ilk gününde yurt dışına çıkmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen tırlar, 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Sıranın kendilerine gelmesini bekleyen bazı tır şoförleri, Türkiye'nin bir ucundan sevdiklerine telefon ederek hasret giderdi, onlarla bayramlaştı.

Kimi şoförler kuyrukta bazıları da tır parklarında birbirleriyle bayramlaştı. Şoförler, bayram şekeri bulamadıklarında çay demleyip arkadaşlarına ikram etti.

Gaziantep'ten aldığı yükü Macaristan'a götüren Ahmet Kılınç, AA muhabirine, bir bayramı daha ailesinden uzakta geçirdiğini söyledi.

Yurt dışına çıkmak için 3 gündür sırada beklediğini ifade eden Kılınç, "Görüyorsunuz, bayram yollarda geçiyor. Sevdiklerimizle anca telefonda bayramlaşıyoruz. Zor bir mesleğimiz var. Ekmek parası için gidip gelmek zorundayız." dedi.

Gurbette bayram geçirmenin zorluklarını anlatan Ali Balcı da "Ailemiz yanımızda olmasa da en azından sevdiğimiz dostlarımız yanımızda. Onlarla bir bayram geçiriyoruz. Tabii ki buruk geçiyor. Zaman geliyor, cenazene, hastana yetişemiyorsun. Güzel yanı da sevdiğimiz arkadaşlarla bir arada gidip geliyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bayram şoför TIR

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