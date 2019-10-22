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Direksiyon hakimiyeti kaybolan işçi servisi takla attı: 23 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 17:14 | Son Güncelleme

Kayseri’de, direksiyon hakimiyeti kaybolan işçi servisinin takla atması sonucunda 23 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Altınoğluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Han Bulvarı’nda meydana gelen kazada H.A.’nın kullandığı 38 P 0523 plakalı servis aracı, rampadan inişte direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda takla attı.

Kayseri’de, direksiyon hakimiyeti kaybolan işçi servisinin takla atması sonucunda 23 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Altınoğluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Han Bulvarı’nda meydana gelen kazada H.A.’nın kullandığı 38 P 0523 plakalı servis aracı, rampadan inişte direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda takla attı. Meydana gelen kaza sonrasında olay yerine çok sayıda 112, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri olay yerinde başka bir kaza olmaması için önlem alırken, yan yatan servis aracından çıkarılan yaralı işçilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada şoför dahil 23 kişi yaralanırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri Devlet Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililer, kazayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

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