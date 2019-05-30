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Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil iki araca çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 00:33 | Son Güncelleme

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, park halinde bulunan 2 otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi’nde meydana geldi.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil iki araca çarptı: 3 yaralı

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, park halinde bulunan 2 otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 EJ 236 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 38 HT 235 ve 38 RL 234 plakalı araçlara çarptı. Kazada, 38 EJ 236 plakalı aracın içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulanslar ile kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil iki araca çarptı: 3 yaralı

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil iki araca çarptı: 3 yaralı

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