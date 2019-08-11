HABER

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 19:46 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil taklalar atarken meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Şuhut Atlıhisar köyüne bağlı Zafer Mahallesi’nde meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil taklalar atarken meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Şuhut Atlıhisar köyüne bağlı Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet B. yönetimindeki 43 HE 935 plakalı otomobil Atlıhisar köyüne bağlı Zafer Mahallesi yol istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 acil servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı Ahmet B.’ye ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı Ahmet B. Şuhut Devlet Hastanesine sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada
Bursa'da makilik alanda yangın (2)Bursa'da makilik alanda yangın (2)
Elektrik tellerine çarpan kuş yangın çıkardıElektrik tellerine çarpan kuş yangın çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

Ankara'da iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

'Dolaşacağım' diyerek dışarı çıkmıştı! 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Beşiktaş taraftarları zincirleme kaza yaptı: 4 kişi yaralı

Beşiktaş taraftarları zincirleme kaza yaptı! Yaralılar var

Babasının öldüğü kazada, Ömer de kurtarılamadı

Tatil yolunda acı haber... Küçük Ömer de kuratılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.