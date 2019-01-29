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Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 23:59 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı.

Konya’nın Kulu ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Ömeranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Kulu istikametine seyir halinde olan A.Ç. (62) idaresindeki 06 BDD 305 plakalı otomobil, sürücünün yol ortasında bulunan lastik parçalarına çarpmamak için direksiyonu çevirmesiyle kontrolden çıkarak tarlaya takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü ile G.Ç. (54), R.T. ve G.Ç. (50) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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