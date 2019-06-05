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Direksiyon hakimiyeti kaybolan tır yoldan çıktı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 10:18 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da bir tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Afyonkarahisar-Isparta karayolu 57’inci kilometresinde yaşandı.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan tır yoldan çıktı: 1 yaralı

Afyonkarahisar’da bir tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar-Isparta karayolu 57’inci kilometresinde yaşandı. Alınan bilgiye göre Çay ilçesinden Dinar ilçesine seyir halinde bulunan Gökhan A. yönetimindeki 20 ABS 39 plakalı tır ve araca takılı olan 20 AAL 483 plakalı dorse ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarına devrilen araçta bulunan Gökhan A., hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralanan Gökhan A.’ya kaza yerinde müdahale etti.
Kazada Gökhan A.’nın durumunun iyi olduğu bildirilirken, kazayla ilgili Şuhut İlçe Jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan tır yoldan çıktı: 1 yaralı

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