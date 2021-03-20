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Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç market deposuna girdi

20.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent’te seyir halindeki aracın ani dönüş yapması sonucu kaza yapan şoför, direksiyon hakimiyetini kaybedince market deposuna çarparak durabildi.Ankara - İstanbul yolu Batıkent istikametinde seyir halinde olan Buket Karabacak kullanımındaki Wolksvagen marka 06 BNU 713 plakalı araç, ani dönüş yapan Fiat marka 06 DD 9874 plakalı Tevfik Ateş yönetimindeki araca aradan çarptı.

Başkent’te seyir halindeki aracın ani dönüş yapması sonucu kaza yapan şoför, direksiyon hakimiyetini kaybedince market deposuna çarparak durabildi.
Ankara - İstanbul yolu Batıkent istikametinde seyir halinde olan Buket Karabacak kullanımındaki Wolksvagen marka 06 BNU 713 plakalı araç, ani dönüş yapan Fiat marka 06 DD 9874 plakalı Tevfik Ateş yönetimindeki araca aradan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta direksiyon hakimiyetini kaybeden Karabacak, yol kenarında bulunan bir süper marketler zincirinin mal kabul deposuna çarparak durabildi. Kazaya sebebiyet veren Tevfik Ateş yönetimindeki araç ise market tabelasına çarptı. Can kaybının yaşanmadığı kazada hafif yaralanan iki aracın şoförü de kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

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