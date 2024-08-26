Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın, arabayla 3 çocuğun üstünden geçti

Olay, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde yaşandı. Sokağa dönmeye çalışan araç sürücüsü, kaldırımda oturan 4 çocuğa çarptı. 4 çocuktan sadece 1 tanesi kaçabildi. Sürücü, önce kaldırıma, ardından bir iş yerine, sonrasında ise park halindeki arabaya çarparak durabildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Aracın çarptığı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu, ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer çocuklardan ikisinin vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi. Yaşanan kaza anları ise çevredeki bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇOCUKLARIN DA SÜRÜCÜNÜN DE DURUMU İYİ DEĞİLDİ

Kaza şahit olan esnaf Mahmut Çelilli, “Bir kadın caddeden sokağa dönerken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda oturan çocuklara çarptı. 4 çocuktan biri kaçıp kendini kurtardı ama 3’üne araba çarptı. 2’si hafif yaralı ama birinin durumu ağır olduğunu öğrendim. Sağlık ekipleri geldi hemen, çocukları hastaneye götürdü. Sürücünün durumu da iyi değildi zaten, kendinde değildi. Çocukların ailesi de bayağı feryat etti, ağladılar” dedi.