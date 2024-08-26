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  4. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın, arabayla 3 çocuğun üstünden geçti

Direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın, arabayla 3 çocuğun üstünden geçti

26.08.2024 10:19
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.08.2024 10:19
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İstanbul Beylikdüzü’nde aracıyla sokağa dönmeye çalışan bir kadın direksiyon hakimiyetini kaybetti, kaldırımda oturan çocuklara çarptı. Kazada çocuklardan 1’i ağır olmak üzere 3’ü yaralandı. Çevredekiler apar topar ambulans çağırdı, çocuklar hastaneye kaldırıldı.

Olay, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde yaşandı. Sokağa dönmeye çalışan araç sürücüsü, kaldırımda oturan 4 çocuğa çarptı. 4 çocuktan sadece 1 tanesi kaçabildi. Sürücü, önce kaldırıma, ardından bir iş yerine, sonrasında ise park halindeki arabaya çarparak durabildi.

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HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Aracın çarptığı çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu, ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer çocuklardan ikisinin vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi. Yaşanan kaza anları ise çevredeki bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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ÇOCUKLARIN DA SÜRÜCÜNÜN DE DURUMU İYİ DEĞİLDİ

Kaza şahit olan esnaf Mahmut Çelilli, “Bir kadın caddeden sokağa dönerken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda oturan çocuklara çarptı. 4 çocuktan biri kaçıp kendini kurtardı ama 3’üne araba çarptı. 2’si hafif yaralı ama birinin durumu ağır olduğunu öğrendim. Sağlık ekipleri geldi hemen, çocukları hastaneye götürdü. Sürücünün durumu da iyi değildi zaten, kendinde değildi. Çocukların ailesi de bayağı feryat etti, ağladılar” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Araç Beylikdüzü
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