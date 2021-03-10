HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı

10.03.2021 09:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.Şenoba’dan Uludere merkeze doğru seyir halinde olan ve içinde ikisi çocuk 5 kişinin bulunduğu M.B.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Şenoba’dan Uludere merkeze doğru seyir halinde olan ve içinde ikisi çocuk 5 kişinin bulunduğu M.B. hakimiyetindeki 73 AAJ 651 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından 112 sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine gelerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Sol tarafı ezilen araçta bulunan 5 kişinin ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, 1 çocuğun ise Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildiği belirtildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü! Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü!
Sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadıSıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı
Facebook dondurma işlemi nasıl yapılır? Hesap silme ve dondurma aşamalarıFacebook dondurma işlemi nasıl yapılır? Hesap silme ve dondurma aşamaları
1/

En Çok Okunan Haberler

Esenyurt’ta genç kadının şüpheli ölümü

Esenyurt’ta genç kadının şüpheli ölümü

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun sert sözlerle kararını açıkladı!

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun sert sözlerle kararını açıkladı!

Görüntüler hızla yayıldı! Emniyetten açıklama geldi

Görüntüler hızla yayıldı! Emniyetten açıklama geldi

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

Çocuklarının paylaştığı görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Çocuklarının paylaştığı görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Tramvay durağında 'Ayağıma bastın' deyip bıçakladı

Tramvay durağında 'Ayağıma bastın' deyip bıçakladı

Ender Saraç kimdir, nerelidir ve evli mi? Kitapları en çok satanlar listesinde...

Ender Saraç'ın kitapları en çok satanlar listesinde

Bu akşam camilerde kandil programı var mı? Camilerde toplu namaz kılınacak mı?

Bu akşam camilerde kandil programı var mı?

Sıfır kilometre aldığı otomobilin şanzımanı hatalı çıktı

Sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı

Son Dakika: Batman'da öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Öğrenci servisi uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Bugün hangi kandil? Miraç kandilinin önemi nedir?

Bugün hangi kandil?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.