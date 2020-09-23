HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 3 yaralı

Direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 14:27 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi E-87 bağlantı yolunda A.B. idaresindeki 10 KJ 005 plakalı özel otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek zeytinlik alanda takla atmaya başladı. Kaza sonrası ters dönen otomobilde bulunan 3 kişi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekipleri tarafından araç içinde çıkartılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazazedeler ilçedeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada araç sürücüsü R.A, E.A. ve K.A. yaralandı. Yaralılardan E.A.’nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Müyesser Yıldız hakkında istenen ceza belli olduMüyesser Yıldız hakkında istenen ceza belli oldu
Yakıyor! 2020 Maserati MC20 Yakıyor! 2020 Maserati MC20
1/
En Çok Okunan Haberler
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Diğer Haberler
Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama
Gülay Uygun'un ölümüyle flaş açıklama
Genç kadın ormanlık alanda öldürülmüştü: Son sözü 'Abla bu cehennem bitse artık' oldu
Genç kadın ormanlık alanda öldürülmüştü: Son sözü 'Abla bu cehennem bitse artık' oldu
Berkin Elvan davasında kritik gelişme! Mütalaasını açıklamak üzere dosya savcıya gönderildi
Berkin Elvan davasında kritik gelişme!
İstanbul Boğazı'nda zor anlar! 292 metrelik gemide makine arızası
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Böyle kurtarıldı
ABD'li aileye Dolmabahçe'de gasp girişimi
ABD'li aileye Dolmabahçe'de gasp girişimi
İBB önündeki servisçilerin eyleminde arbede
İBB önündeki servisçilerin eyleminde arbede
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.