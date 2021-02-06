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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla dükkana girdi

06.02.2021 18:21 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kısıtlamanın olduğu saatlerde aracıyla birlikte sokağa çıkan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek boş bir dükkana girdi.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kısıtlamanın olduğu saatlerde aracıyla birlikte sokağa çıkan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek boş bir dükkana girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta ve dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Lalasinanpaşa Mahallesi Kasaplar Hali’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde aracıyla birlikte seyir halinde bulunan A.K.T. direksiyon hakimiyetini kaybederek boş bir dükkanın camına çarparak içeri girdi. Kaza sonrası ölen ya da yaralanan olmazken araçta ve dükkanda maddi hasar meydana geldi.

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