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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla takla attı

02.02.2021 18:46 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla takla attı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla takla attı. Araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Kırsal Yaşyer Mahallesi yakınlarında seyir halindeki G.E. yönetimindeki 10 AEG 758 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü G.E. araç içinde sıkıştı. Araç içinde sıkışan sürücüyü Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlık ekipler kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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