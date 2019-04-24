Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü araçta sıkıştı

Kazayı gören diğer sürücülerin araçtaki kişinin sıkıştığını ve yaralı olduğunu bildirmesi üzerine, olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı CANKUR ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.