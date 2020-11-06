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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü havaya uçtu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 16:42 | Son Güncelleme

Güney Afrika’nın Doğu Kap eyaletinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç sürücüsü hızını alamayınca döner kavşağa çarptı.

Güney Afrika’nın Doğu Kap eyaletinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç sürücüsü hızını alamayınca döner kavşağa çarptı. Araç şiddetli çarpmanın ardından metrelerce yükselerek havalandı.
Güney Afrika’nın Doğu Kap eyaletinin Makhanda bölgesinde akıl almaz bir kaza yaşandı. Makhanda sokaklarında akşam saatlerinde yüksek hızda ilerleyen araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından döner kavşağa çarptı. Araç, kazanın şiddeti ile metrelerce havaya yükselerek yolun karşısında bulunan duvara çarparak durabildi. Kazanın ardından araç kullanılamaz hale gelirken, dikkatsiz sürücü ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yürekleri hoplatan kaza ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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