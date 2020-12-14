HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı

14.12.2020 16:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı

Eskişehir’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla takla attı.

Eskişehir’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla takla attı. Kaza anı yoldan geçen bir sürücünün araç içi kamerasıyla görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre kaza, Ankara-Eskişehir çevreyolu Eskişehir Şehir Hastanesi yakınlarında gerçekleşti. Sabahın erken saatlerinde, çevreyoluna bağlanan tali yolda ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yağmurlu havanın da etkisiyle takla attı. Kaza alanı ise yoldan geçen başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı. Takla atan otomobil ağır hasar görürken, sürücünün akıbeti ise öğrenilemedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caddebostan’da ilginç görüntü! Caddebostan’da ilginç görüntü!
Dehşete düşüren olay! Hamile kadın sokak ortasında darp edildiDehşete düşüren olay! Hamile kadın sokak ortasında darp edildi
Ortaöğretim sonuçları erken mi açıklanacak?Ortaöğretim sonuçları erken mi açıklanacak?

En Çok Okunan Haberler

Polise 'Artistliğiniz kime?' diyen kadın suç makinesi çıktı

Polise 'Artistliğiniz kime?' diyen kadın suç makinesi çıktı

Yıllar sonra Hülya Avşar'ın kendisini kiminle aldattığını söyledi

Yıllar sonra Hülya Avşar'ın kendisini kiminle aldattığını söyledi

İngilizlerden geri alındı: Değerini ölçemezsiniz, milyar dolar

İngilizlerden geri alındı: Değerini ölçemezsiniz, milyar dolar

İzmir'de sel felaketi! Acı haberler peş peşe geldi

İzmir'de sel felaketi! Acı haberler peş peşe geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşıp duyurdu! 'Ablam kadın kollarında...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşıp duyurdu! 'Ablam kadın kollarında...'

Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor!

Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor!

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Diğer Haberler

Kuraklık etkisinin artmasıyla göldeki balıklar ölmeye başladı

Kuraklık etkisinin artmasıyla göldeki balıklar ölmeye başladı

Canan Kaftancıoğlu hakkında 10,5 yıla kadar hapis istemi

Kaftancıoğlu için 10,5 yıla kadar hapis istemi

Faik Öztrak'tan flaş açıklama: Sağlık Bakanı da Bilim Kurulu da operasyona ortak edildi

Faik Öztrak'tan flaş açıklama: Sağlık Bakanı da Bilim Kurulu da operasyona ortak edildi

Sosyal medyadan yardım çığlığı: Elimi ayağımı bağlayıp defalarca şiddet uyguladı

Sosyal medyadan yardım çığlığı: Elimi ayağımı bağlayıp defalarca şiddet uyguladı

Şişli'de kız arkadaşını darp eden kişi hakkında karar verildi

Şişli'de kız arkadaşını darp eden kişi hakkında karar verildi

Dehşete düşüren olay! Hamile kadın sokak ortasında darp edildi

Dehşete düşüren olay! Hamile kadın sokak ortasında darp edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.