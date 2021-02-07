Direksiyon hakimiyetini kaybedince şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralanırken, araçta bulunan kadın yolcu sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından yaralı halde kurtarıldı.

Bandırma Çanakkale Yolu Merinos mevkiinde Mustafa Y.’nin kullandığı 10 ACM 502 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ve sağlık ekipleri araçta sıkışan şahısların kurtarılması için itfaiye ekiplerinden destek aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kaza yerine ulaşarak araçta sıkışan yaralı İkbal Y.’yi bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada aracın sürücüsü Mustafa Y. ve İkbal Y. yaralanırken, yaralılar Bandırma Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

