HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Direksiyon hakimiyetini kaybedip 5 metrelik çukura uçtu

Direksiyon hakimiyetini kaybedip 5 metrelik çukura uçtu

29.01.2021 14:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 5 metre derinlikteki çukura uçtu.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 5 metre derinlikteki çukura uçtu. Kazada 1 kişi yaralanırken araç hurdaya döndü.
Manisa’nın Turgutlu ilçesi E-96 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada İzmir istikametine seyir halinde olan Fetullah Keleş (40) yönetimindeki 35 JB 301 plakalı Opel marka araç Ergenekon Kavşağı yakınlarında yoldan kayarak kara yolu kenarında bulunan 5 metre derinliğindeki çukura uçtu. Sıkıştığı aracından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarılan sürücü Fetullah Keleş 112 ambulansı ile Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada araç hurdaya dönerken yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu
İstanbul Boğazı'nda ender görüntü!İstanbul Boğazı'nda ender görüntü!
26 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 26?26 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 26?
1/

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu uyarı!

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli uyardı: Anormallik yaşanıyor

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli uyardı: Anormallik yaşanıyor

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

'Militan' açıklaması nedeniyle İçişleri'nden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

İçişleri'nden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Koronavirüs baskını düzenlenen müzikholden sahte başkomiser çıktı

Koronavirüs baskınında şaşırtan olay! Bakın kimmiş

Manavgat'ta fuhuş operasyonu: 10 gözaltı, 4 tutuklama

Manavgat'ta fuhuş operasyonu: 10 gözaltı, 4 tutuklama

Hava durumu son tahminleri! Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

İstanbul Boğazı'nda ender görüntü! Turkuaz rengine büründü

İstanbul Boğazı'nda ender görüntü!

Kafe görünümlü silah imalathanesine baskın

Polisi bile şaşkına çevirdi! Dışardan bakınca kafe ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.