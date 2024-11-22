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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, aracıyla ağca girdi... Otomobil ortadan ikiye ayrıldı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.11.2024 13:42
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Balıkesir-Manisa kara yolunda meydana gelen kazada, Oğuzhan Çelik'in kullandığı otomobil kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ikiye bölündü. Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, aracıyla ağca girdi... Otomobil ortadan ikiye ayrıldı!

Kaza, saat 05.30 sıralarında Balıkesir-Manisa kara yolu eski Kepsut Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Manisa'dan Balıkesir yönüne giden Oğuzhan Çelik, kullandığı 45 ACU 794 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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ORTADAN İKİYE BÖLÜNDÜ

Kontrolden çıkan otomobil, savrulup refüjdeki bir ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü. Otomobilin bir parçası yola savrulurken, diğer parçası refüjde kaldı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü Çelik'in, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlendi. Oğuzhan Çelik'in cesedi, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Balıkesir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Araç Otomobil kaza
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