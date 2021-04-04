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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, kaldırıma çıktı

04.04.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı.

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Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı. Araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Haraççı - Hadımköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişinin bulunduğu otomobilin sağlık çalışanı olan sürücüsü dönüş yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü kaldırıma çıkarak durabildi. Kazanın olduğu yere ihbar üzerine sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde kontrolleri yapılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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