Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı şeride geçti...Facianın eşiğinden dönülen anlar kamerada

Manisa'nın Kula ilçesinde sabaha karşı Ankara - İzmir D300 karayolu Orhan Acar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Ali Koşan yönetimindeki çekici plakalı yün iplik yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüjlerden karşı şeride geçerek devrildi. Tır yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada yaralanan olmazken karşı şeritten araçların gelmemesi olası bir faciadan dönüldü.
Kazanın ardından olay yerine sevk edilen Karayolları ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kapanan yolun açılması için çalışma başlattı. İzmir-Ankara D300 karayolu Uşak istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.
Olay yerine bakan güvenlik kamerası görüntülerinde tır kaza yapmadan önce yolda zikzaklar çizdiği ve bir anda hızla karşı şeride geçerek devrildiği görülüyor. Karşı şeride geçen tırın karşıdan hiç bir aracın geçmemesi büyük bir faciayı önledi.
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