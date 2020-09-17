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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçları biçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 09:22 | Son Güncelleme

Kayseri’de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 3 otomobile çarptı.

Kayseri’de bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 3 otomobile çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 38 AAD 766 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol çıkarak, yol kenarında park halinde olan araçların arasına daldı. İlk olarak park halinde bulunan 38 BF 627 plakalı araca çarparak büyük hasar veren otomobil, daha sonra 43 BA 723 ve 38 HV 398 araçlara zarar verdi. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de 38 AAD 766 plakalı araçta çıkan hafif çapta yangına müdahale etti. Ayrıca, 38 AAD 766 araçta bulunan ve yaralanan 2 kişi de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, 3 aracın hasar gördüğü ve ortalığın savaş alanına döndüğü kaza çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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