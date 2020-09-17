Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçları böyle biçti

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol çıkarak, yol kenarında park halinde olan araçların arasına daldı. İlk olarak park halinde bulunan araca çarparak büyük hasar veren otomobil, daha sonra araçlara zarar verdi. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de araçta çıkan hafif çapta yangına müdahale etti. Ayrıca, araçta bulunan ve yaralanan 2 kişi de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, 3 aracın hasar gördüğü ve ortalığın savaş alanına döndüğü kaza çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, aracın kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptığı görüldü.

(İHA)

